Сотрудника ведомства наказали за некорректную формулировку в пресс-релизе о формуле расчёта порогов достаточности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Седьмого декабря ведомство опубликовало сообщение о том, что министерство не имеет отношения к повышению порога достаточности.
- В соответствии с законом, реализация политики в накопительном сегменте пенсионной системы, в том числе расчёт порогов минимальной достаточности, осуществляется единым оператором в лице ЕНПФ. Также законодательно прямо предусматривается обязанность ЕНПФ проводить консультативную и разъяснительную работу о своей деятельности. Соответственно, МТСЗН не обладает компетенцией, а также не может располагать сведениями, позволяющими как-либо подтвердить достоверность рассчитываемых ЕНПФ порогов минимальной достаточности, – говорилось в пресс-релизе.
Сегодня, восьмого декабря, министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что в распространённом седьмого декабря пресс-релизе «допущена некорректная формулировка» о компетенции ведомства в вопросе установления порогов минимальной достаточности. Там также посчитали нужным добавить, что накажут сотрудника, опубликовавшего релиз на сайте.
- Официальная позиция остаётся неизменной. Министерство является разработчиком Методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее – Методика). По состоянию на 8 декабря 2021 года, внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия Методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне. В соответствии с Методикой одним из ключевых параметров расчёта ПМД является минимальная заработная плата на начало календарного года. Именно её изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчёт ПМД в соответствии с действующим законодательством, - говорится в новом сообщении.
Методика определения порога минимальной достаточности включает следующие показатели:
- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
- ставка индексации размера минимальной пенсии;
- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
- размер прожиточного минимума с учётом индексации, для расчёта базовой пенсии в минимальном размере;
- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности»
- остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке
. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию
против решения Фонда.
В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч)
заявок на использование пенсионных излишков.
