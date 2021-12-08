– В соответствии проекта закона РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 года" будут изменены социальные показатели, на основе которых рассчитываются размеры социальных выплат. Солидарные пенсии наших пенсионеров будут увеличены на 7%. В связи с увеличением размера прожиточного минимума на 5% изменятся размеры базовых пенсий. Кроме этого, с первого января устанавливаются следующие социальные показатели: размер месячного расчетного показателя составит в новом году 3 063 тенге, минимальная пенсия будет составлять 46 302 тенге, минимальный размер базовой пенсии 54% от прожиточного минимума, что составит 19 450 тенге. Прожиточный минимум - 36 018 тенге. Размер минимальной заработной платы повысился до 60 тысяч тенге, - пояснила Римма Гайнуллина.

– Максимальный доход, исчисляемый для вновь назначенных пенсий, остается на уровне 46 МРП. Все государственные социальные пособия рассчитываются от прожиточного минимума, он увеличился на 5%, а значит все размеры специальных госпособий также увеличатся. Государственные социальные пособия по утере кормильца и по инвалидности рассчитываются от прожиточного минимума, который увеличился на 5%. Те выплаты, которые осуществляются из государственного фонда социального страхования по таким социальным рискам, как потеря трудоспособности и потеря кормильца, также увеличиваются на 5%, - рассказала Римма Гайнуллина.

По словам заместителя руководителя отдела социального обеспечения Уральска Риммы Гайнуллиной, с 1 января 2022 года ожидаются изменения размеров социальных выплат. Размеры солидарных пенсии повысятся на 7%. Размер минимальной пенсии будет составлять 46 302 тенге.Пенсионеры получают три вида выплат. Солидарная пенсия, которая рассчитается от дохода пенсионера, от трудового стажа. Она в следующем году увеличится на 7%, базовая пенсия также повысится и будет рассчитываться от размера прожиточного минимума. Третий вид - это накопления.Если с первого января 2021 года женщины имеют право выхода на пенсию в возрасте 60 лет, то с первого января 2022 года этот возраст будет увеличен на шесть месяцев и будет составлять 60 лет 6 месяцев. К слову, в Уральске насчитываются более 47 тысяч пенсионеров, а по области - более 90 тысяч.