Иностранных подростков будут вакцинировать Pfizer в Казахстане
Главный санитарный врач страны внёс соответствующее дополнение в постановление, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Согласно документу, вакцинации против COVID-19 препаратом Pfizer подлежат:
подростки в возрасте с 12 до 18 лет;
беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;
женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребёнка два года.
- При этом, иностранные подростки в возрасте с 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и проживающие на территории Казахстана непрерывно три и более месяцев также подлежат вакцинации против КВИ, - говорится в постановлении.
Также санврач поручил центру электронного здравоохранения обеспечить возможность отдельной выгрузки отчёта по лицам, вакцинированным против COVID-19 и получившим ревакцинацию против коронавируса на платной основе.
23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. В Алматы уже сообщили о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины.
