Также он рассказал о тратах семьи на продуктах, сообщает Sputnik Казахстан. В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил журналистам на вопрос о доходах.
- Это же стандартно, мы все (министры - прим. ред.) получаем в районе 900 тысяч тенге...По своим расходам на питание мы тратим 50-70 тысяч в неделю. Здесь всё зависит от того, есть какое-то мероприятие семейное или ещё что-то. Мы такие же люди, ходим в такие же магазины обычные, - ответил Цой.
Ранее в кулуарах правительства министр национальной экономии Асет Иргалиев ответил журналистам, что в месяц его семья тратит на еду 50-60 тысяч тенге. Позже на вопрос, как ему это удаётся, Иргалиев отвечать отказался.