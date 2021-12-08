Вручение традиционной премии «Лидер года» состоялось седьмого декабря, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Форум для молодёжи области проводится ежегодно. Однако в прошлом году организовать его не удалось из-за пандемии.
Как рассказал председатель молодёжного крыла "Жас Отан" филиала ЗКО Нургали Жолдаскалиев, для форума символично были подобраны спикеры, а точнее ровесники Независимости Казахстана. Эта молодежь, которая несмотря на свой возраст, достигла немалых успехов, показывая этим пример остальным.
- Наша главная цель - рассказать и показать активную молодёжь области. Чтобы остальные стремились к успехам, - пояснил он.
После презентаций спикеров, где было рассказано об их успехах, состоялось вручение статуэток лучшим молодым учителям, врачам, бизнесменам, волонтёрам и спортсменам.
Лучшим молодым учителем в этом году избран Жансултан Нурмуханов. Он в свои 28 лет стал директором школы.
- Я родился и вырос в Уральске. Окончил успешно школу, затем поступил в ВУЗ по специальности "История". Окончив на отлично бакалавр, я продолжил учиться в магистратуре. Затем меня пригласили работать в Назарбаев Интелектуальную школу в Актау. Меня поразила методика в этой школе, там делается всё для развития не только учеников, но и учителей. Я посещал курсы по английскому языку. Работая в школе, успешно сдал экзамены и поступил по программе "Болашак" на магистратуру в университет по специальности "Лидерство и менеджмент в области образования" в Великобритании, - рассказал Жансултан Нурмуханов.
Он отметил, чтобы достичь определенных целей, человеку нужно твёрдое решение и своё видение.
- Сейчас я работаю директором школы в селе Кособа Сырымского района. В моем подчинении 66 сотрудников и 95 учеников. Мне повезло с дружным и сплочённым коллективом. Я ценю каждого в нашей школе, - рассказал Жансултан Нурмуханов.
Стоит отметить, что премию "Лидер года" проводят 13-ый год подряд. Звёздную статуэтку аким ЗКО Гали Искалиев вручил в 12 номинациях. Он отметил, что это отличная мотивация для активной молодежи.
- Вся наша молодёжь - это надежда на будущее. Сейчас у каждого есть возможность открыть бизнес, обучиться, заниматься спортом, - сказал глава региона.
К слову, в номинации "Прорыв года" назвали человека в маске @chelovekvmaskee. Он протягивает руку помощи людям, которые нуждаются в защите и поддержке, тем, кто столкнулся с тяжёлой судьбой. Добрые дела он совершает, не раскрывая имени и лица.
Фото Медета МЕДРЕСОВА