- Наша главная цель - рассказать и показать активную молодёжь области. Чтобы остальные стремились к успехам, - пояснил он.

- Я родился и вырос в Уральске. Окончил успешно школу, затем поступил в ВУЗ по специальности "История". Окончив на отлично бакалавр, я продолжил учиться в магистратуре. Затем меня пригласили работать в Назарбаев Интелектуальную школу в Актау. Меня поразила методика в этой школе, там делается всё для развития не только учеников, но и учителей. Я посещал курсы по английскому языку. Работая в школе, успешно сдал экзамены и поступил по программе "Болашак" на магистратуру в университет по специальности "Лидерство и менеджмент в области образования" в Великобритании, - рассказал Жансултан Нурмуханов.

- Сейчас я работаю директором школы в селе Кособа Сырымского района. В моем подчинении 66 сотрудников и 95 учеников. Мне повезло с дружным и сплочённым коллективом. Я ценю каждого в нашей школе, - рассказал Жансултан Нурмуханов.

- Вся наша молодёжь - это надежда на будущее. Сейчас у каждого есть возможность открыть бизнес, обучиться, заниматься спортом, - сказал глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Форум для молодёжи области проводится ежегодно. Однако в прошлом году организовать его не удалось из-за пандемии. Как рассказал председатель молодёжного крыла "Жас Отан" филиала ЗКО Нургали Жолдаскалиев, для форума символично были подобраны спикеры, а точнее ровесники Независимости Казахстана. Эта молодежь, которая несмотря на свой возраст, достигла немалых успехов, показывая этим пример остальным.После презентаций спикеров, где было рассказано об их успехах, состоялось вручение статуэток лучшим молодым учителям, врачам, бизнесменам, волонтёрам и спортсменам. Лучшим молодым учителем в этом году избран Жансултан Нурмуханов. Он в свои 28 лет стал директором школы.Он отметил, чтобы достичь определенных целей, человеку нужно твёрдое решение и своё видение.Стоит отметить, что премию "Лидер года" проводят 13-ый год подряд. Звёздную статуэтку аким ЗКО Гали Искалиев вручил в 12 номинациях. Он отметил, что это отличная мотивация для активной молодежи.К слову, в номинации "Прорыв года" назвали человека в маске @chelovekvmaskee. Он протягивает руку помощи людям, которые нуждаются в защите и поддержке, тем, кто столкнулся с тяжёлой судьбой. Добрые дела он совершает, не раскрывая имени и лица.