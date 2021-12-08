Ножку дочери привезли в больницу позже: стали известны жуткие подробности ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО
Вечер первого декабря для семьи Турехана Бержанова стал роковым. На 46-ом километре дороги Уральск - Таскала произошло жуткое ДТП, в результате которого скончалась его мама, а дочка стала инвалидом, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сейчас Турехан Бержанов находится в больнице, его семимесячную дочку перевели из реанимации в палату. Травмы оказались очень серьёзные. Его крохотной дочке Акуштап Мирас оторвало часть ножки. Авария унесла жизнь его матери Гули Бержановой.
Турехан Бержанов как сейчас помнит этот вечер до мельчайших подробностей, несмотря на потрясение и шоковое состояние.
- В тот день мы с супругой, дочкой и мамой ездили в Уральск по делам. Обратно возвращались уже ближе к семи вечера. Я вообще не пью, был абсолютно трезвым за рулем. Дорога была застелена туманом. Как положено, я включил аварийку. Ехал потихонечку. На 46-ом километре трассы заметил, как приближается свет фар встречной машины. Уже ближе я понял, что она перестраивается на мою полосу движения, при этом у неё был включен дальний свет фар. Расстояние между нами быстро сокращалось. Понимая, что встречная машина перестроилась на мою полосу, у меня был выбор: либо допустить лобовое столкновение, либо уйти от удара, свернув на встречную полосу движения. Спасая своих близких, я вырулил на встречку, тот водитель резко повернул на свою полосу движения и врезался в бок моего авто с пассажирской стороны. Так произошло столкновение. От удара мою машину выбросило в кювет, - рассказал Турехан.
Мужчина отметил, что его супруга сидела на переднем пассажирском сидении, а мама с дочкой - на задних сидениях авто. После столкновения он выбежал из машины.
- Рядом от боли кричала жена. Проезжающие мимо стали останавливаться один за другим, предлагая свою помощь. Я вытащил жену из машины. Затем открыл заднюю дверь, там плакала дочка, накрыл ее пледом и взял на руки. Недолго думая, попросил незнакомого мужчину отвезти их в больницу. Дочку передал женщине, сидевшей в машине незнакомца. Только стал отходить он них и раздался страшный крик этой женщины. Она спрашивала: "Что с ногой этой девочки?" Я так перепугался, подбежал, она открыла плед, а там ужасающая картина.....Я снял свою куртку, укрыл ей дочку и отправил их в больницу. Я даже не понимал, что нужно найти её оторванную ножку, - с дрожью в голосе вспоминает подробности Турехан.
Далее он стал искать свою маму. Она была перевернута на заднем сидении.
- Обнаружив маму, я проверял её пульс, но не понимал, что происходит. У меня тряслись руки. Остановившиеся также подбегали к маме, но никто не смог тогда сказать, что она мертва. Я стал искать второго водителя. Столько народа. А они в это время стояли в сторонке и выясняли: кто из них якобы был за рулём. Потому что, подбежав к Hyundai Accent, мужчины обсуждали, что они выпившие. Когда я понял, кто водитель, схватил его за грудки. Но он сначала не признался, что был водителем. Затем пытался договориться со мной. Я не отпускал его до приезда полицейских, а потом посадил его в машину к сотрудникам. Более того, водитель утверждал, что он находился в машине один, хотя в его авто сработали подушки безопасности. Пассажиры встречного автомобиля также думали о себе, не оказав нам никакой первой помощи. Они пересели в другую машину и уехали, - пояснил Турехан.
Потом мужчине рассказали, якобы в машине с полицейским находились жена и сын. А на записи видно, что перед выездом на трассу близ магазина к ним подсел ещё один мужчина.
- Ещё один остановившийся возле ДТП незнакомец отметил, что Hyundai Accent также выехал на встречную полосу и ему чудом удалось избежать столкновения, - отметил Турехан.
На медицинском освидетельствовании стало известно, что водитель иномарки был пьян. Через некоторое время на место ДТП приехала карета скорой помощи. Медики констатировали смерть мамы и уехали. Тело женщины никто не забрал. Примерно в 1:30 брат Турехана отвез его на своей машине в морг.
- Моя дочка была в тяжелейшем состоянии. Врачи санитарной авиацией прибыли в Перемётное, транспортировать её было нельзя. Медики спрашивали, где оторванная конечность. Ножку дочери привезли в больницу отдельно сотрудники полиции. Но, к сожалению, сшить конечность не удалось, кость была раздроблена. И сейчас у неё нет ножки выше колена. Также у неё перелом правой руки, серьезный ушиб лобка. Мы всю ночь молились, лишь бы она выжила. Я не нахожу слов, чтобы передать эту боль. В пять утра я сам обратился в больницу, потому что у меня шла кровь из носа, не останавливаясь. Оказалось сотрясение. Жене сейчас сделали операции, у нее многочисленные ушибы, смещение шейного позвонка, трещины на бедре. Она тоже находится в больнице, - рассказывает пострадавший.
Турехан говорит, что дочка была на грудном вскармливании, и находясь в больнице, отказывается от смеси.
- Очень тяжело. Дочка всё время на обезболивании. Плачет. Я стараюсь её утешить. Уже семь дней с нами нет мамы. Она была жизнерадостной. Накануне получила премиальные. Купила на эти деньги в день аварии тюль в наш дом. Заказала себе новую куртку. Мы в подарок с женой купили ей новую сумку. Хотели сделать приятное. Работала санитаркой в больнице. Она хотела жить. Сейчас я хочу только одного, чтобы виновник не ушёл от наказания, - заключил Турехан Бержанов.
Напомним, столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-ом километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00. На следующий день заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулём одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он находится под стражей. Ведется досудебное расследование. В настоящее время он находится под стражей. Пострадавшая девочка была тяжелейшем состоянии и пробыла в реанимации около недели.
Фото с места ДТП предоставлено Туреханом Бержановым
