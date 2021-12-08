– Данный жилой комплекс расположен вблизи Департамента внутренних дел и запомнился нашим жителям как долгострой. Огромные недостроенные здания среди жилого массива создают неудобства для горожан и даже угрозу для их жизней. Поэтому, заботясь о здоровье уральцев, мы выкупили эту недвижимость через аукцион. А ещё потому, что когда дом будет готов, его жители получат не только удобные квартиры, но и прекрасный вид из окна на набережную Урала, – сказал председатель кооператива Арген Нуржанов.

Основными заказчиками данного жилищного комплекса является потребительский кооператив «R.O.I.».Застройщиками данного комплекса выбрали Алматинскую компанию СК «Курылыс», которая не первый год строит качественные жилые комплексы и социальные объекты по всему Казахстану. К тому же она имеет безупречную репутацию и является современной конкурентоспособной компанией. В данный момент строители ведут демонтаж старой конструкции здания. В строении комплекса применяется монолитный каркас, экоблок и утеплитель. Площадь квартир составит от 35 до 104 квадратных метров. Цена за квадратный метр – 250 тысяч тенге. Квартиры в домах будут сделаны в предчистовой отделке. Сдача объекта планируется на декабрь 2022 года. Выбирайте лучшее, выбирайте достойное, потому что квартира в жилом комплексе «Имран» – это то, что не хватает для вашего счастья!

Георгий ЖОРОВ

Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.