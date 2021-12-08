- Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97% наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72% - молодёжь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%, - говорится в сообщении.

Общая численность казахстанцев составила 19 169 550 человек. Из них 51,29% женщин и 48,71% мужчин.Численность граждан трудоспособного возраста составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения республики.