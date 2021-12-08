Половину школ будут оборудованы тревожными кнопками уже в этому году. В оставшиеся школы их установят в 2022 году, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 77 школ планируют построить в ЗКО до 2025 года Фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, на сегодняшний день тревожные кнопки установлены в 132 школах области.
- До конца этого года ещё будут устанавливаться. В итоге охват в этом году составит 50% школ. В следующем году их установят во всех школах. Однако директора школ на сегодняшний день пользуются приложением 102, которое было разработано министерством внутренних дел, - пояснила главный педагог области.
Напомним, в мае этого года в одной из школ Казани произошёл теракт. После этого в казахстанских школах были проведены проверки на предмет наличия всем необходимым на случай террористической угрозы.