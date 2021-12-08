Расследование продолжается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудника ЖКХ Уральска задержали по подозрению в смерти жены Иллюстративное фото из архива "МГ" Нападение произошло вечером пятого декабря в районе ЖК «Алмалы». Сестра пострадавшего заявила, что после конфликта на парковке взрослый мужчина оттащил парня на детскую площадку и избил до потери сознания. Врачи подтвердили перелом черепа и ушиб мозга. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался мужчина 1982 года рождения, он взят под стражу. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.