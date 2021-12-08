Джо Байден принял просьбу Омаровой отозвать её кандидатуру, передаёт РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Претендент на пост главы финконтроля США окончила школу в Уральске Фото: US Senate Committee on banking, housing and urban affairs Уроженка Уральска Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США. Она столкнулась с противодействием в сенате, и по данным местных СМИ, не набирала достаточного числа голосов.
- Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать её кандидатуру на должность главы управления валютного контроля, - сказано в заявлении президента США Джо Байдена.
В октябре стало известно, что Белый дом рассматривает кандидатуру уроженки Казахстана, профессора банковского права Корнельского университета Сауле Омаровой на пост главы управления валютного контроля при Минфине США. Она могла бы стать первой женщиной, которая возглавит основанный в 1863 году регулятор. Вокруг уроженки Казахстана не утихал шум. Сначала её обвинили в краже 26-летней давности. Следом сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил Омарову подтвердить выход из «организации молодых коммунистов». Директор СОШ, где училась уроженка Уральска, Лаура Шаркубенова отметила, что Сауле Омарова - единственная выпускница, окончившая школу с золотой медалью.