Срок действия ПЦР-тестов на COVID-19 сократили до 48 часов с момента готовности результата, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 643 тысячи ПЦР-тестов провели в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщило посольство Казахстана в России в Facebook.
- Согласно постановлению Роспотребнадзора, срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, сокращён с 72 до 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19, - говорится в сообщении.
Все правила въезда в страну можно посмотреть по ссылке. Вероятнее всего ужесточение произошло из-за нового COVID-штамма. В Казахстане наличие "Омикрона" ещё не выявили, в России зарегистрировали уже два случая. Ранее сообщалось, что прибывающие в РФ на больше 90 дней казахстанцы должны будут подтвердить отсутствие наркозависимости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.