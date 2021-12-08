- Вчера в адрес департамента полиции поступило обращение от блогеров, жителей и водителей по содержанию дорог после обильного снегопада. Сегодня мы с общественниками выехали на проверку содержания автодорог республиканского, областного значения, - рассказал заместитель начальника адмполиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов. – Первый объект - это дорога Уральск - Атырау, мы находимся возле посёлка Кушум. Также сейчас работаем с водителями большегрузов в рамках ОПМ, просим их в ходе движения особенно колонн соблюдать дистанцию, чтобы легковые транспортные средства могли обогнать и перестроиться при необходимости. Также останавливаем автомашины, которые занимаются перевозкой пассажиров.

- После истечения сроков мы проводим контрольное обследование. К примеру, вчера провели контрольную проверку автодороги Самара - Шымкент. Выяснилось, что нарушения, на которые мы им указали (не были установлены дорожные знаки, а некоторые знаки не видно), так и не были устранены, - рассказал замначальника адмполиции.

- Снег шёл в основном в городе и в радиусе 50-60 километров от областного центра. Работы мы проводили. В первую очередь на опасных участках – это подъёмы и спуски и повороты. Возможно, мы посыпали участки песком, но потом снова там прошёл снег, - ответил главный инженер АО «Казахавтодор» Ансар Рахматуллин.

- Ещё и легковой транспорт у нас совсем не соблюдает скоростной режим, несется, - рассказал водитель.

Седьмого декабря на проверку содержания дорог выехали полицейские, журналисты и общественники.По словам Олжаса Ибрайымова, они выезжают на проверки и в случае нарушений по содержанию дорог дают предписания АО «Казахавтодор» с указанием сроков их устранения.Кстати, и на дороге Уральск - Атырау не все дорожные знаки были различимы. Между тем, общественники пожаловались на то, что дороги не посыпаются песком, а ещё что на них образуется колея.К слову, в этом году на содержание дорог в ЗКО из бюджета было выделено 1,5 млрд тенге. Во время проверки полицейские остановили большегруз, водитель которого Алексей Короле также пожаловался на скользкую дорогу от Индера до Багырлая, и колею на асфальте (не от снега – прим.автора) начиная от села Чапаево.