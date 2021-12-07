Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, как работает этот удивительный метод с картошкой и какие проблемы поможет решить. Многие из нас не раз ошибались с размером обуви. Вернее при покупке кажется, что обувь мега комфортная и нигде не давит, но стоит ее надеть на продолжительное время, и ноги тут же начинает ломить от боли, она жутко натирает и давит. Чувствуется не радость от покупки, а полный дискомфорт. Некоторые используют для «ленивого» разнашивания обуви мокрые газеты. К сожалению, это не всегда срабатывает. Мы вам предлагаем использовать в этих целях картофель, который найдется у каждой хозяйки в доме. Только придется найти картофель подходящего размера. Очищаем картофель от кожуры, заворачиваем его в газету или бумажное полотенце, затем помещаем в обувь, а именно в переднюю часть и оставляем до утра. Таким образом, картофель растянет обувь, и она перестанет быть тесной. Кроме того, картофель способен впитать в себя все неприятные запахи. Но не стоит класть картофель в обувь из ткани, так можно получить обратный эффект и испортить новую покупку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.