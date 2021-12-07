Фото с сайта Pixabay.com Стремление держаться за барахло – верный признак психологии бедности. Но у большинства людей присутствует инстинкт как у хомяка - мы прячем в норке всё, что нужно, а порой и то, что не нужно. Со временем старье забивает наше жилье, барахло на протяжении длительного времени лежит на антресолях, пылятся на полках, валяются в стеллажах и кладовках. В таких домах нет места чему-то новому, ведь всё забито старым. А обитатели такого жилья нередко бывают несчастными и живут в прошлом. Психологи говорят, что в доме нужно держать только те вещи, которые приносят радость, это касается не только предметов, но и одежды. В идеале необходимо беспощадно избавляться от тех вещей, которые вы не носили в течение полугода. Значит вы в них не особо-то и нуждаетесь. Помните, порядок в доме - порядок в голове. Существует закон об изобилии - для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, непременно избавьтесь от старого. В противном случае Вселенная не увидит места для нового в вашей жизни. У китайцев даже есть поговорка на этот счёт: "Старое не уйдет - новое не придет". Ненужный хлам заставляет нас жить прошлым. Ведь заметьте, брызгаясь духами, которыми вы не пользовались долгое время, вы сами того не замечая, переноситесь в тот период, когда этот аромат был вашим любимым. Не всегда воспоминания бывают приятными. Якорь воспоминаний тянет вас вниз. А ведь мысли формируют вашу жизнь, и в итоге вы получаете не совсем то, что хотели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.