Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел в микрорайоне Астана, недалеко от торгового дома "Алтындар". По информации пресс-службы, две компании молодых людей сидели в увеселительном заведении и между ними возник конфликт, который перешел в драку. Одну из компании в машине ждал 33-летний мужчина. Он увидел, что его знакомых избивают, выхватил из салона авто охотничье ружье и выстрелил в землю. Разбежаться участники потасовки не успели, все они были задержаны сотрудниками полиции. Жертв нет, отделались легкими синяками. – На месте драки были задержаны семеро мужчин в возрасте от 25 до 42 лет. Участники конфликта привлечены к ответственности за хулиганство, а в отношении мужчины, который произвел выстрел начато досудебное расследование за стрельбу в городе, оружие зарегистрировано, – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.