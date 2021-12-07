Восьмого декабря на севере ЗКО области ожидается туман. Ветер юго-восточный днём на юго-западе области с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО На большей части страны ожидается погода без осадков. Местами по республике прогнозируется туман, гололёд и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью похолодает до -7..-9. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
