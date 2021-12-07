- В результате проведения полицейскими оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые 1994 и 1995 годов рождения. Преступная группа по предварительному сговору проникала в дома через пластиковые окна, похищала различные ценные вещи, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области вынесли приговор преступной группе из двух человек, которых ранее задержали Жылыойские полицейские. С 2018 по 2021 годы домушники обчистили 23 дома в Кульсары.Общий имущественный ущерб составил 3,3 миллиона тенге. Подсудимым вынесли обвинительный приговор. 26-летний подозреваемый отправится в колонию на три года, а его 27-летний подельник - на два года.