Жители многоэтажки задыхаются от запаха нечистот в Уральске
В Уральске канализационными стоками затопило подвал девятиэтажного дома. Жители говорят, что на их проблему никто не обращает внимания. Жалобы в коммунальные службы остаются без ответа, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Третью неделю жители многоэтажного дома в Уральске вынуждены дышать нечистотами. В подвале дома по улице Гагарина 1/1 воды почти по колено. Звонки в аварийную службу ТОО «Батыс Су Арнасы» и городской отдел жилищно-коммунального хозяйства остаются без ответа.
- Вот уже три недели подвал затоплен канализационными стоками. Нас обслуживает КСК «Дорожник». Они ничем помочь не могут. В подъезде дома стоит вонь, запах проник в квартиры. Невозможно спать, люди с первых этажей уже съехали, - рассказала жительница дома Светлана Олейник.
Люди могут пройти в подвал только до входа. Дальше без резиновых сапог не пройти. Запах здесь стоит невыносимый, через несколько минут начинает болеть голова.
- Я живу на первом этаже дома. В квартире невозможно находиться. Куда мы только не обращались, всё без толку. Дом скоро разрушится, уже вся кирпичная кладка в воде, - возмутилась жительница дома Светлана Борзикова.
В ТОО «Батыс Су Арнасы» отметили, что вызов в аварийную службу поступил и проблема будет устранена. Сотрудники коммунального предприятия откачают воду и прочистят трубы. Чем они могут быть забиты, здесь знают.
- Наши люди безответственно относятся к канализации. В этом доме засоры возникают периодически. Нам приходится тележками вывозить мусор. Там тряпки, гигиенические средства, шкуры животных и кишки, чешуя и рыбьи головы. Всё это попадает в канализационные трубы, - отметил генеральный директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Ануар Аркенов.
Отметим, что в этом году коммунальщики приобрели спецтехнику на 230 миллионов тенге. Автотранспорт позволяет ликвидировать засоры канализации.
Руслан Алимов
