- Во втором квартале этого года я подала на АСП. Нам одобрили, и мы получили 125 тысяч тенге. В третьем квартале мы АСП не получали. Наш доход превысил среднедушевой на пять тысяч тенге. В четвёртом квартале снова подала документы и получила уведомление о назначении 244 тенге за два месяца, - рассказывает Казангапова.

- Данная семья являлась получателем АСП во втором квартале. На момент обращения супруг не имел дохода за первый квартал. В последующем супруг заявителя трудоустроился. При расчёте АСП на четвёртый квартал был учтён доход за третий квартал: заработная плата супруга, специальное государственное пособие по многодетности, пособие по уходу за ребёнком. Доходы от огорода при подаче заявления Казангапова не указывала. Среднедушевой доход семьи составил 26 906,83 тенге. Размер АСП, соответственно, 122 тенге, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Женщина с супругом воспитывает четырёх детей, младшему из которых 11 месяцев. Супруг женщины получает сто тысяч тенге. Также семье выделяют пособия по многодетности (46 тысяч тенге) и по уходу за ребёнком до года (26 тысяч тенге).В Отделе занятости и социальных программ пояснили, что АСП назначается малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом ниже черты бедности. На четвёртый квартал этого года он составляет 26 926 тенге.К слову, семье в этом году выдавали три продуктовых набора, аптечки и средства индивидуальной защиты.