В ЗКО пожилой мужчина третий год ищет пропавшего сына
38-летний Аслан Бауенов ушёл из дома 12 сентября 2019 года и до сегодняшнего дня не вернулся, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено родственниками Аслана Бауенова
Как рассказал отец Аслана Бауенова, его сын вышел из дома в районе городского парка культуры и отдыха вечером 12 сентября. По сей день от него нет никаких вестей. За всё это время родственники объехали практически все районы ЗКО и все крестьянские хозяйства.
– Есть люди, которые видели его. Сын сказал им, что поедет в Сырымский район в отделение Алатау. Через Жымпиты он поехал в посёлок Талдыбулак. Далее на попутной машине он доехал до Алатау. 14 сентября 2019 года Аслан выехал из Алатау на попутке, высадился на трассе Жымпиты - Аксай, при этом сказал, что в Алатау прошло его детство. В этот же день он обедал в кафе "Сапар", которое находится в Бурлинском районе вдоль трассы Аксай - Уральск. После этого исчез, - рассказали родственники пропавшего мужчины.
Отец Аслана предполагает, что его сын может работать в фермерских хозяйствах и пасти скот, так как у него были мысли открыть своё хозяйство. Также мужчина не исключает вероятности, что Аслан мог жениться.
В день пропажи у Аслана были его документы и телефон, который в тот же день оказался отключенным. Рост мужчины около 175 сантиметров, он худощавого телосложения. Был одет в голубые джинсы, серую куртку, на голове была белая кепка.
– Аслан, скорее возвращайся домой. Тебя с нетерпением ждут родители, братья, родственники и друзья. Мы очень соскучились по тебе, - заключил мужчина.
Стоит отметить, что поисками мужчины занимаются сотрудники полиции. Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Аслана Бауенова, немедленно сообщить по телефонам: 8 775 412 19 84, 8 771 565 10 92 или 102.
