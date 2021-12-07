- Такие субъекты, как ГКП «Коммунал», ТОО «Уральскснабконтракт», АО «Аксайгазпромэнерго», ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат», АО «Западно-Казахстанская Распределительная электросетевая компания», АО «Жайыктеплоэнерго», ГКП «Сырым», РГП на ПХВ Каратобинского районного акимата Западно - Казахстанской области, ГКП Таскалинского района, ГКП «Жаиктехсервис», ТОО «Теректы Уй Жондеу», ИП «Нуржауган», ЗКФ РГП «Казводхоз», ТОО «Стройтех», ТОО «АГС Темиржолы», СПКВ «Агын», ИП «Мендыгазиев», ГКП «Орда», ИП «Каримов», ГКП «Каратюбинского района», ТОО «Батыс су арнасы» оштрафованы на общую сумму более 60 миллионов тенге. Они привлечены к ответственности по статье 164 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о естественных монополиях", - сообщили в департаменте.К слову, многие монополисты признали нарушения и воспользовались возможностью оплаты штрафа в порядке сокращенного производства. Административное производство в отношении остальных рассмотрели в судебном порядке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
