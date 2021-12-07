Региональный этап конкурса исследовательских проектов по общеобразовательным предметам для 8-11 классов в 2021-2022 учебном году прошел на базе специализированной школы-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация». На региональный этап олимпиады из Бурлинского района было отправлено 16 работ (15 индивидуальных и 1 командная). По итогам конкурса ученик 9 класса СОШ №5 Максим Бердник занял 1 место по информатике и инженерии; ученица 9 класса Пугачевской СОШ Ольга Кривобокова заняла 2 место по биологии; ученица 9 класса СОШ № 1 Айкоркем Кабиден - 3 место по биологии; ученик 10 класса СОШ №1 Байсал Байсалов награжден благодарственным письмом по химии; ученик 11 класса СОШ №1 Эльшат Сагындыков занял третье место по физике; ученица 10 класса СОШ №1 Диляра Толеген Диляра - 2 место по краеведению; благодарственным письмом награждена ученица 10 класса Бурлинской школы Нурсезим Ахметжанова; ученица 9 класса Бурлинской общеобразовательной школы Елена Горевая заняла 3 место по истории; Ученица 10 класса школы-лицей №6 Дана Дусаева награждена благодарственным письмом; ученица 9 класса СОШ №5 Саягуль Женис заняла 3 место по языковедению, а ученица 11 класса школы-лицей №6 Аружан Сарсенбаева награждена благодарственным письмом в этой же номинации. Второе место по командному проекту заняли Мадина Ералиева и Алидар Панагужиев, ученики 10 класса СОШ №5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.