Родные умершей пациентки заявили, что на карте не хватает почти ста тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Информация появилась в социальных сетях.
- У друзей умерла бабушка на РВ-90 (ковидный госпиталь - прим. автора). Внуки забрали её сотку и не могут открыть, пароль изменён. Проверили карту банка, а там не хватает почти 100 тысяч тенге, - написала пользователь Facebook.
Женщина сообщила, что это сообщение отправили ей друзья. В нём также говорится, с карточки снимали наличные, заправляли автомобиль и оплачивали обед. Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали прокомментировала информацию в ходе брифинга в РСК шестого декабря.
- Приносим соболезнования родственникам умершей пациентки. Это является безответственным поступком, если кто-либо это совершил. Четвёртого декабря начались следственные действия. Руководство данной организации в курсе и держит всё на контроле, - сказала Мырзагали.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что родные умершей женщины третьего декабря обратились в отдел полиции при управлении Турксибского района.
- Данный факт зарегистрирован по статье 188, часть 2 УК РК (кража. Вторая часть может быть как «группой лиц по предварительному сговору», так и «путём незаконного доступа в информсистему» - прим. автора). По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1998 года рождения. Вещественное доказательство, а именно карточка, была изъята. Она приобщена к материалам уголовного дела, - информировали в полиции.
Стражи порядка проводят следственные мероприятия для установления обстоятельств дела.