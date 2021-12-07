- У друзей умерла бабушка на РВ-90 (ковидный госпиталь - прим. автора). Внуки забрали её сотку и не могут открыть, пароль изменён. Проверили карту банка, а там не хватает почти 100 тысяч тенге, - написала пользователь Facebook.

- Приносим соболезнования родственникам умершей пациентки. Это является безответственным поступком, если кто-либо это совершил. Четвёртого декабря начались следственные действия. Руководство данной организации в курсе и держит всё на контроле, - сказала Мырзагали.

- Данный факт зарегистрирован по статье 188, часть 2 УК РК (кража. Вторая часть может быть как «группой лиц по предварительному сговору», так и «путём незаконного доступа в информсистему» - прим. автора). По подозрению в совершении преступления задержан гражданин 1998 года рождения. Вещественное доказательство, а именно карточка, была изъята. Она приобщена к материалам уголовного дела, - информировали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация появилась в социальных сетях.Женщина сообщила, что это сообщение отправили ей друзья. В нём также говорится, с карточки снимали наличные, заправляли автомобиль и оплачивали обед. Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали прокомментировала информацию в ходе брифинга в РСК шестого декабря.В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что родные умершей женщины третьего декабря обратились в отдел полиции при управлении Турксибского района.Стражи порядка проводят следственные мероприятия для установления обстоятельств дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.