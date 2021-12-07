Мужчина заявил, что это журналисты создали волну и сделали из его племянника монстра и тирана, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, седьмого декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде продолжился процесс по жестокому убийству Айнагуль Хайруллиной, в смерти которой обвиняется её бывший муж, сотрудник ЖКХ Бауыржан Хайруллин. Первым был допрошен дворник, который работает в ТОО "Мунай пром". 69-летний Едил Жамалов рассказал, что в день трагедии (19 апреля - прим. автора)
он выносил мусор с территории предприятия. Когда в очередной раз пошёл к мусорным контейнерам, увидел мужчину и женщину, которые разговаривали на повышенных тонах.
– На обратном пути они всё ещё стояли. Она кричала "Помогите!" Потом я увидел, как он наносил ей удары, при этом выражался нецензурными словами. Девушка лежала на земле, кричала и просила о помощи. В его руках ножа я не видел, но одежда девушки была в крови. Я не стал подходить, пошёл по своим делам, ведь я пожилой человек, а мужчина высокий, молодой, я испугался за своё здоровье. Зашёл на территорию и рассказал ребятам. А потом мы вышли и увидели её лежащей в луже крови, - рассказал Едил Жамалов.
К слову, свидетель путался в показаниях. Его первоначальные показания отличались от тех, что он говорил в суде. Участники заседания даже засомневались в том, что у мужчины всё в порядке с памятью. Тогда Едил Жамалов заявил, что у него плохое зрение.
– Почему вы не бросили свой мусор и не помогли моей дочери? Или хотя бы не попросили о помощи? Вы видели, как моя дочь лежит на земле и спокойно прошли мимо неё. Как вы могли так поступить? Почему не сообщили руководству? Может быть, моя дочь осталась бы жива, если бы вы тогда не прошли мимо, - возмутилась мама погибшей Какима Кажипанова.
Следующим в зал суда пригласили дядю подсудимого, Адильбека Хайруллина. Мужчина подготовил целую речь, которая в большей степени адресовалась журналистам, а не суду. Он рассказал, что восемь лет жил в одном доме с семьей Хайруллиных, только в разных подъездах, и хорошо знает обо всём, что происходило в семье племянника.
– Это была прекрасная, благополучная семья. Айнагуль была очень хорошей снохой, я этого не отрицаю. Родители Бауыржана и Айнагуль ладили между собой. Всё было замечательно до тех пор, пока Бауыржан не устроился на работу вахтовым методом в Атырау. Иногда он оставался там на два месяца. Я очень хорошо понимаю состояние потерпевших, но хочу сказать, что наше не лучше. В любом действии ключевую роль играют мотивы и причины. Кто-нибудь из вас задавался вопросом: почему это произошло? Почему молодой, спортивный, не пьющий, не курящий мужчина пошёл на это? Журналисты создали волну и сделали из Бауыржана настоящего монстра, тирана и насильника. Это произошло за 30 секунд в общественном месте при свидетелях. Я считаю, что это абсолютно спонтанное действие в условиях сильнейшего стресса. Спланированные преступления так не совершаются. В декабре прошлого года, чтобы не выносить сор из избы, поведение Айнагуль обсуждали в узком семейном кругу, но это её не остановило, - рассказал Адильбек Хайруллин.
По словам мужчины, Айнагуль Хайруллина оставляла детей соседке и уходила к своему "другу". Также дядя подсудимого заявил, что у него есть переписка погибшей с другим мужчиной интимного характера.
– Если надо будет, я скину эту переписку в социальные сети. Есть статья "Доведение до самоубийства", а здесь мы имеем дело с доведением до убийства, - заключил Адильбек Хайруллин.
Мужчина не реагировал на замечания судьи о том, что необходимо говорить факты по обстоятельствам дел, и судья Бакыт Ермаханов удалил его из зала суда.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс множественные ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Хайруллину предъявлено обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она сказала, что будет требовать пожизненного лишения свободы
.
Свидетель Едиль Жамалов
Свидетель Адильбек Хайруллин
