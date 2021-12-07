- При задержании сотрудникам полиции и в суде он указал себя как безработного. Однако в ходе мониторинга постановления суда департаментом было выявлено, что Амиркенов является государственным служащим, - сообщил главный специалист управления ДАГДС Ерганат Абисаликов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте по делам госслужбы сообщали о двух выявленных фактах, когда чиновники Павлодарской области сели за руль нетрезвыми. 28 августа главный специалист аппарата акима Железинского сельского округа Атмаев (уже уволен с занимаемой должности) и 15 ноября главный специалист управления по делам религий Павлодарской области Амиркенов были пойманы за нетрезвое вождение. Оба в итоге получили 15 суток административного ареста и лишение прав на семь лет. Сейчас стало известно, что главный специалист управления по делам религий во время задержания скрыл от полицейских информацию о месте работы.Ведомство направило письмо о принятии дисциплинарных мер в отношении нарушителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.