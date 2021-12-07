- Мужчина 43 лет избил моего младшего брата, ему 27. Сначала они спорили на парковке, дальше мужчина увёл брата на детскую площадку и избил его до потери сознания. Мужчина был не один. Мой брат лежит в тяжёлом состоянии. Врачи подтвердили перелом черепа и ушиб мозга, - написала женщина.

- С целью раскрытия данного преступления, установление его обстоятельств и привлечение виновного к ответственности, в отделе полиции при управлении Алатауского района создана специальная следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении ведомства.

Изображение c сайта Pixabay Об инциденте в Instagram-пабликенаписала сестра пострадавшего. Нападение произошло вечером пятого декабря в районе ЖК «Алмалы».В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о начале досудебное расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Тем временем родные ищут свидетелей избиения. Связаться с ними можно по телефону: 8 775 100 30 37.