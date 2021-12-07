За свои услуги она просила 15 тысяч тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Массовую драку устроили сельчане на поминках В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили задержании медсестры одной из поликлиник города. Она внесла в систему данные 67 человек, которые якобы прошли вакцинацию.
- За каждый подделанный документ получала денежные вознаграждения в сумме 15 тысяч тенге c каждого. По данному факту уголовное дело по статьям «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» и «Получение незаконного вознаграждения» направлено в суд, - сообщили в ведомстве.
Ранее на подделке паспортов вакцинации попадались медработники в Мангистау и Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.