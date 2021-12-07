- Мы уже не знаем, кому верить. Несколько человек мне сказали, что дети снова будут сидеть дома. Это настоящая головная боль. И так за прошлый год дети скатились по знаниям. Если вновь вернут дистанционное обучение, то наверное, из наших детей не получится грамотных специалистов. Если они вообще смогут поступить с такими знаниями в ВУЗы, - сказала мама школьника Светлана.

- Пока такого в планах нет. Согласно приказу министерства образования Казахстана от 31 августа, учебно-воспитательный процесс осуществляется в традиционном штатном формате. То есть третья четверть будет офлайн с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - ответила главный педагог ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратились обеспокоенные родители. В социальных сетях и мессенджерах они прочитали, якобы школьники будут в третьей четверти учиться онлайн.Журналисты задали вопрос на брифинге о формате обучения школьников после новогодних каникул руководителю управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой. Она отметила, что иного приказа о переводе учеников на онлайн-обучение от министерства образования не было.Решение о переводе на дистанционное обучение школ принимается на основании постановления главного санитарного врача в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснила глава управления.