Об этом сообщила руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО ограничат проведение новогодних утренников в школах и детсадах Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, седьмого декабря, в ходе брифинга Айгуль Мынбаева ответила на вопрос журналистов, как будут проводиться утренники в школах и детсадах к Новому году.
- Согласно письмам от департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО (от 30 ноября) проведение новогодних мероприятий в ЗКО будет ограничено в связи увеличением заболеваемости ОРВИ, - отметила глава ведомства.
В министерстве образования поясняли, что массовых утренников в детских садах и школах не будет. Решения о проведении новогодних мероприятий в рамках одного класса в школе или одной группы в детском саду будут приниматься на уровне администрации организации образования по согласованию с санитарными врачами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. В МОН также призывали казахстанских родителей не водить детей на праздничные мероприятия в торговые дома и ТРЦ.
Ранее министр здравоохранения Казахстана высказался о новогодних корпоративах.
