Инцидент произошёл сегодня, седьмого декабря в 9:35, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Беременная спрыгнула с моста в ледяную воду в Атырау Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, беременная женщина спрыгнула с пешеходного моста в ледяную воду.
- Сотрудники водной полиции Атырауской области, подплыв на катере к женщине, достали её из воды и передали в бессознательном состоянии сотрудникам ДЧС области. Спасатели немедленно оказали первую помощь посредством искусственного дыхания и массажа сердца. Благодаря мгновенным и решительным действиям спасателей женщину удалось спасти до прибытия скорой помощи, - рассказали подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.
К слову, в операции участвовали четыре спасателя, пятеро полицейских и две единицы техники ДЧС и ДП Атырауской области. Два месяца назад беременная женщина пыталась выпрыгнуть из окна роддома в Алматинской области. Фото предоставлено ДЧС Атырауской области