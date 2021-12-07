Под подписку отпустили водителя Toyota Prado, наехавшего на двух подростков в Уральске
Водитель внедорожника после наезда скрылся с места ДТП. Позже его задержали полицейские, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено очевидцами
ДТП произошло около 19:00 четвёртого декабря по улице Майлина. Подростки шли по обочине дороги, когда попали под колёса Toyota Land Cruiser Prado. Водитель бросил авто и скрылся с места аварии. Позже в полиции ЗКО сообщили, что его задержали.
Сегодня, седьмого декабря, в пресс-службе полиции ЗКО сообщили, что водитель отпущен под подписку о невыезде и в момент аварии был трезв.
- Досудебное расследование ведётся по статьям 347 УК РК "Оставление места ДТП" и 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - отметили в ведомстве.
Как накануне сообщали в пресс-службе областного управления здравоохранения, оба 16-летних подростка находятся в тяжёлом состоянии. Им диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также ушибленная рана теменной области.
- Сейчас состояние пациентов стабильное. Они получают всё необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!