«На мне полыхал бензин»: мужчину с 40% ожогом поставили на ноги в Алматы
Два с половиной месяца врачи городской клинической больницы №4 боролись за жизнь Рината Ильмиева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: ГКБ №4
26 сентября при попытке самостоятельно заменить топливный фильтр на Рината пролился бензин, а короткое замыкание стало причиной возгорания.
- Я ремонтировал автомобиль. Загорелись ноги, я бегал по двору, пытался кувыркаться, но на мне полыхал бензин, и я не мог потушить пламя, - рассказывает мужчина.
Рината госпитализировали в крупнейший ожоговый центр в стране при ГКБ №4. Как рассказывает лечащий врач Диас Даулетбаев, пациент поступил в тяжёлом состоянии.
- После оказания первой медицинской помощи, проведения клинико-лабораторных и инструментальных обследований, мультидисциплинарного осмотра выставлен диагноз - термический ожог 40% поверхности тела I-II-IIIа-IIIб степени правого предплечья, передней брюшной стенки, нижних конечностей, ягодиц. Ожоговая болезнь в стадии септикотоксемии, - отметил доктор.
За жизнь Рината врачи боролись два с половиной месяца. Пациенту провели пять хирургических операций, три из которых по пересадке кожи. Шестого декабря мужчину выписали с улучшением состояния. Дома его ждали жена и трое сыновей.
- 70 дней наши ведущие врачи комбустиологи и реаниматологи занимались лечением данного пациента. Были задействованы так называемые противоожоговые кровати. Это позволяет в два раза сократить сроки лечения. При этом значительно улучшаются функциональные и косметические результаты лечения, не говоря уже о значительном уменьшении страданий пациентов, связанных с длительным лечением, - уточнил главный врач больницы Саги Бейсенбеков.
Лечащие врачи комбустиологи: Биконуров Нуржан Омарович – Заведующий Отделением, Альменов Ельдос Адильханович, Даулетбаев Диас Ермуханбетович.
Анестезиологи: Даулетбеков Жандос Шымыртайулы, Утегенова Жанна Амиралиевна.
Фото: ГКБ №4
