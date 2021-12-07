- Я ремонтировал автомобиль. Загорелись ноги, я бегал по двору, пытался кувыркаться, но на мне полыхал бензин, и я не мог потушить пламя, - рассказывает мужчина.

- После оказания первой медицинской помощи, проведения клинико-лабораторных и инструментальных обследований, мультидисциплинарного осмотра выставлен диагноз - термический ожог 40% поверхности тела I-II-IIIа-IIIб степени правого предплечья, передней брюшной стенки, нижних конечностей, ягодиц. Ожоговая болезнь в стадии септикотоксемии, - отметил доктор.

- 70 дней наши ведущие врачи комбустиологи и реаниматологи занимались лечением данного пациента. Были задействованы так называемые противоожоговые кровати. Это позволяет в два раза сократить сроки лечения. При этом значительно улучшаются функциональные и косметические результаты лечения, не говоря уже о значительном уменьшении страданий пациентов, связанных с длительным лечением, - уточнил главный врач больницы Саги Бейсенбеков.

Фото: ГКБ №4 26 сентября при попытке самостоятельно заменить топливный фильтр на Рината пролился бензин, а короткое замыкание стало причиной возгорания.Рината госпитализировали в крупнейший ожоговый центр в стране при ГКБ №4. Как рассказывает лечащий врач Диас Даулетбаев, пациент поступил в тяжёлом состоянии.За жизнь Рината врачи боролись два с половиной месяца. Пациенту провели пять хирургических операций, три из которых по пересадке кожи. Шестого декабря мужчину выписали с улучшением состояния. Дома его ждали жена и трое сыновей.Лечащие врачи комбустиологи: Биконуров Нуржан Омарович – Заведующий Отделением, Альменов Ельдос Адильханович, Даулетбаев Диас Ермуханбетович. Анестезиологи: Даулетбеков Жандос Шымыртайулы, Утегенова Жанна Амиралиевна.Фото: ГКБ №4