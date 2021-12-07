- Мы давно целенаправленно шли к этому событию, - отметил директор Уральского медколледжа, ежегодно выпускающего около 200 фельдшеров, фармацевтов, медсестер и дантистов. – Ещё в ноябре прошлого года в ходе встречи губернатора Саратовской области с акимом Западно-Казахстанской было принято соглашение о сотрудничестве наших регионов. А в апреле нынешнего подписано еще одно – уже о сотрудничестве между Саратовским медицинским вузом и высшим медколледжем «Максат» Уральска. В его рамках и было решено открыть Ресурсный центр. Для нас это очень важное событие, ведь подготовка медицинских кадров, да ещё и в условиях пандемии остаётся одной из самых важных задач в системе здравоохранения страны.

- Нам необходимо усилить практическую составляющую в программах подготовки медицинских кадров, - подчеркнул Максот Берген. – Качество их подготовки зависит, прежде всего, от наличия необходимой инфраструктуры, то есть использования медорганизаций для отработки практических навыков. Необходимо, чтобы университеты и колледжи имели собственные больницы и клиники, на базе которых можно было бы создавать клинические кафедры. Именно там студентам предоставляется доступ к пациентам и всему медицинскому оборудованию. Поэтому открытие такого Ресурсного центра дает возможность и нам участвовать в реализации государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, которая предусматривает увеличение доли медсестер расширенной практики, а также уровня обеспеченности медработниками в нашей стране. Данное сотрудничество в первую очередь нацелено на улучшение качества медицинской помощи для наших граждан.

- Уже с начала грядущего года мы планируем выездные и дистанционные курсы, в которых будут участвовать наши специалисты, заведующие кафедрами, профессора, которые будут готовить молодых ребят из Уральска к поступлению в наш университет, - сообщил Андрей Вячеславович. - Эту подготовку они смогут начать в стенах своего колледжа на последнем курсе обучения. Наша программа международного сотрудничества с Казахстаном, в частности с Уральском, существует уже более 15 лет. Сейчас наступил момент, когда мы смогли все закрепить юридически и приступить к подготовке специалистов. Мы стремимся к созданию максимально комфортных условий для поступления в СГМУ. Очень благодарны за тёплый прием и за то, что наши планы осуществились.

- Я обучалась в Саратовском медуниверситете им. Разумовского. В 2015 году успешно закончила курс бакалавриата академической медицинской сестры. Сейчас преподаю в колледже. Рада открывшейся возможности для наших студентов получать образование в этом университете. Это очень хорошая перспектива получения качественного образования с возможностью изучения практической медицины, - отметила преподаватель сестринского дела высшего Уральского медколледжа «Максат» Елена Дикун.

- Ресурсный центр обеспечит решение целого ряд важных задач, направленных на развитие международного сотрудничества в сфере образования. Конечно же, это организация обучения граждан в СГМУ по всем направлениям подготовки и специальностям высшего образования: «Лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, медико-профилактическое и сестринское дело». Второй немаловажный момент – это организация подготовительных курсов по базовым дисциплинам в дистанционном и очном форматах. Всем, успешно окончившим подготовительные курсы, будет выдаваться сертификат, который даст преимущество при равенстве баллов в ходе приемной кампании. Открытие центра станет мощным стимулом для дальнейшего, более тесного сотрудничества регионов, которые являются очень близкими, несмотря на то, что нас разделяют границы, - рассказала проректор, директор института подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного образования СГМУ Ирина Бугаева.

Местное здравоохранение нуждается в квалифицированных кадрах. Для их подготовки на базе частного медколледжа открылся Ресурсный центр, в котором российские профессора будут обучать уральских студентов, желающих получить высшее образование. Такое сотрудничество обещает стать мощным стимулом для дальнейшей реализации международных образовательных программ, а также развития культурного и социально-экономического пространства двух соседних регионов Казахстана и России. Торжественная церемония открытия Ресурсного центра СГМУ с разрезанием красной ленточки в высшем медколледже «Максат» состоялась шестого декабря. Для этого в Уральск прибыла российская делегация во главе с ректором и президентом Саратовского государственного медицинского университета. Гости из соседнего Саратова встретились и со студентами в областной филармонии им. Г. Курмангалиева. Обстановка царила очень тёплая, рассказы о целях создания обучающего центра сменялись выступлением артистов. Гостей приветствовал директор медколледжа Максот Берген, который подарил представителям Саратовского вуза картину ручной работы, выполненную в национальном колорите. От них в дар колледжу был передан портрет первого ректора университета, выдающегося хирурга и ученого, профессора Василия Разумовского, в честь которого и был назван один из старейших и передовых вузов медицинского профиля в России, входящий сейчас в сотню лучших учреждений высшего образования. Известно, что собственная мощная клиническая база позволяет этому университету оказывать специализированную высокотехнологичную медпомощь и обеспечивает возможность прохождения практики у постели больного. По данным российской делегации, конкурс на одно бюджетное место при поступлении ныне доходит до 30 человек. Ежегодно среди желающих обучаться в его стенах – выпускники казахстанских школ, наибольшее число из которых в силу территориальной близости – из Уральска (по официальным данным, сейчас в СГМУ обучается около 100 человек из нашей области).К слову, казахстанское здравоохранение нуждается в квалифицированных кадрах по широкому спектру специальностей. По данным Министерства здравоохранения РК, в стране не хватает свыше 4 000 врачей, в том числе в ЗКО – более 300. Наблюдается и дефицит среднего медицинского персонала.Как пояснил ректор СГМУ Андрей Еремин, Ресурсный центр - это своего рода площадка подготовки будущих студентов из Уральска, которым с этой целью будет оказываться широкая информационная и методическая поддержка, как в ходе подготовительного обучения, так и на этапе приемной кампании для поступления в медвуз Саратова.Как отметил ректор СГМУ, будет рассмотрен и вопрос выезда приёмной комиссии медуниверситета в Уральск, чтобы желающие могли испытать свои силы и поступить в российский вуз, сдав вступительные экзамены в своём городе. Он также напомнил, что в рамках международного сотрудничества наших стран выпускники школ и колледжей Казахстана могут претендовать и на бюджетные места в высших учебных учреждениях наравне с гражданами России.- Мы даем старт новому совместному проекту, а это еще один шаг в сотрудничестве соседних регионов – Саратовской и Западно-Казахстанской областей, в развитии их плодотворной работы в науке, образовании, оказании медицинской помощи, лечебной деятельности и культуре. В нашем университете довольно высокий научный уровень профессорско-преподавательского состава. Сейчас у нас обучается свыше 7000 студентов, в том числе свыше 500 иностранных граждан из более чем 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Уверен, что мы сможем внести вклад в улучшение качества медицинского образования и в преодоление кадрового дефицита, - пояснил президент СГМУ Владимир Попков.