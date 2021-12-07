- Поскольку детские сады находятся в ведении акиматов, ранее у нас не было каких-либо механизмов контроля за работой дошкольных организаций. Однако с учётом обращений граждан нами принято решение о необходимости внедрения и проведения таких проверок. В итоге мы выявили многочисленные нарушения. Речь идёт и об условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах, - сказала Гулзат Кобенова.По её словам, детским садам предоставляется не более одного года на устранение нарушений. А местным исполнительным органам рекомендовано взять работу дошкольных учреждений на особый контроль. Аттестация детских садов будет проводиться один раз в пять лет независимо от их формы собственности и ведомственной подчинённости.
