- Проведено переподключение потребителей, подача горячей воды восстановлена в оперативном порядке. Пострадавших и жертв не имеется, - говорится в сообщении.

Фото: kris.p.almaty.official/Instagram В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что утром седьмого декабря произошёл порыв теплотрассы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. На месте аварии работает бригада АлТС.В пресс-службе департамента полиции мегаполиса предупредили, что из-за коммунальной аварии закрыто движение по проспекту Рыскулова в западном направлении от улицы Жансугурова до улицы Розовая. Ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна.