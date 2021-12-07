Движение на участке проспекта Рыскулова закрыли в Алматы из-за порыва теплотрассы
На месте аварии работает бригада ТОО «Алматинские тепловые сети», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что утром седьмого декабря произошёл порыв теплотрассы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. На месте аварии работает бригада АлТС.
- Проведено переподключение потребителей, подача горячей воды восстановлена в оперативном порядке. Пострадавших и жертв не имеется, - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента полиции мегаполиса предупредили, что из-за коммунальной аварии закрыто движение по проспекту Рыскулова в западном направлении от улицы Жансугурова до улицы Розовая. Ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна.
