- Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения. В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2 200 заявок в день. Среди целей у казахстанцев сейчас лидирует полный выкуп жилья, частичное погашение ипотеки в банках второго уровня и частично погашение займов в «Отбасы банке». Также очень популярна функция переуступки своих средств родственникам, - рассказали в пресс-службе банка.По данным на третье декабря, досрочным снятием пенсионных воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге. Большая часть из них смогла приобрести жилье без ипотеки. Средний возраст граждан, использовавших ЕПВ – 41 год, в 68% случаев - это мужчины. Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию против решения Фонда.
