У многих даже опытных хозяек не получается вкусного и прозрачного бульона. Казалось бы, проще некуда, что его там готовить? Но чтобы достичь желаемого результата, нужно изрядно постараться или знать эти хитрости. Мы вам раскроем несколько секретов. Запомните, вкус бульона зависит от продуктов, из которых мы его готовим. Поэтому вместо магазинной курочки, лучше купить её у местных фермеров. После покупки необходимо обжечь на огне. В городских условиях для этого послужит газовая конфорка на кухне. Черновик Фото с сайта pexels.com Если не представилось возможности купить домашнюю курочку, то тогда, покупая ее в магазине и придя домой, вам нужно вымочить её в чистой и холодной воде около двух часов. Затем также обжечь на огне, тогда вкус бульона получится как из домашней курочки. Это первая хитрость. Нарежьте к бульону овощи: морковь, лук, по желанию болгарский перец и обжарьте все на сковородке до золотистого цвета. Обжарку отправьте в кастрюлю, залейте ее холодной водой, опустите туда мясо и приступайте к готовке. Это вторая хитрость. Воду нужно добавлять к обжарке обязательно холодную. Как только бульон начнет закипать, не прошляпьте и снимите накипь. А затем убавьте огонь до минимума. Бульон не должен сильно выкипать, а немного бурлить в кастрюле. Вариться курочка должна не менее часа, тогда вкус бульона будет насыщенным и ароматным. Третья хитрость, это когда при варке бульона кастрюлю не накрывают крышкой и солят его только в конце приготовления. В итоге вы получите очень вкусный, прозрачный бульон.