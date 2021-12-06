Фото с сайта pexels.com Если не представилось возможности купить домашнюю курочку, то тогда, покупая ее в магазине и придя домой, вам нужно. Затем также обжечь на огне, тогда вкус бульона получится как из домашней курочки. Это первая хитрость. Нарежьте к бульону овощи: морковь, лук, по желанию болгарский перец и обжарьте все на сковородке до золотистого цвета. Обжарку отправьте в кастрюлю, залейте ее холодной водой, опустите туда мясо и приступайте к готовке. Это вторая хитрость.. Как только бульон начнет закипать, не прошляпьте и снимите накипь. А затем убавьте огонь до минимума., а немного бурлить в кастрюле., тогда вкус бульона будет насыщенным и ароматным. Третья хитрость, это когда при варке бульона кастрюлю не накрывают крышкой и солят его только в конце приготовления. В итоге вы получите очень вкусный, прозрачный бульон. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.