Фото с сайта Pixabay.com Новогодняя ёлка – традиционный символ зимних праздников. Она создает сказочную атмосферу и уют, является неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества. Каждый год перед миллионами людей встает один и тот же вопрос: выбрать искусственную ёлку или "живую"? И на что обращать внимание, если вы остановили свой выбор на первом варианте? Итак, для начала, ведь она вполне может быть токсичной. От неё может исходить постоянный запах пластика, что безусловно навредит здоровью. По этой причине необходимо потребовать у реализатора документы качества, а заодно убедитесь, что ёлка соответствует всем требованиям пожарной безопасности., обычно её изготавливают из ПВХ, лески, мягкого пластика и оптоволокна. От этого зависит и стоимость. Самый дёшевый материал - это пленка ПВХ, она легко может потерять форму, поэтому потребует особого ухода при монтаже и демонтаже. Ёлка из лески будет стоить чуть дороже, она будет смотреться эффектно, у неё пушистые ветки. Из минусов - на натуральную ель она будет мало чем похожа. Самая дорогая искусственная красавица изготавливается из оптоволокна. Такую не нужно даже наряжать, она светится, часто идет в комплекте со своими игрушками и гирляндами. Да и на счёт пожарной безопасности можете не беспокоиться. Ей требуется минимальное напряжение - не более 12 Ватт.. На ней не должны быть следы от клея, неровностей, иголки не должны осыпаться и она не должна пахнуть пластиком. Удачных покупок и счастливого Нового года!