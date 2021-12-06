У искусственной ёлки очень много плюсов. В первую очередь, при надлежащем уходе новогодняя красавица прослужит вам несколько лет. Это безусловно сэкономит ваши деньги, ведь ежегодная покупка "живой" ёлки влетит вам в копеечку. Кроме этого, таким образом вы совсем не навредите окружающей среде. И ещё искусственная ёлка выглядит намного красивее, богаче и красочнее.  Как выбрать идеальную искусственную елку? Несколько советов, которые помогут не ошибиться при выборе новогодней красавицы Фото с сайта Pixabay.com Новогодняя ёлка – традиционный символ зимних праздников. Она создает сказочную атмосферу и уют, является неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества. Каждый год перед миллионами людей встает один и тот же вопрос: выбрать искусственную ёлку или "живую"? И на что обращать внимание, если вы остановили свой выбор на первом варианте? Итак, для начала ознакомьтесь с сертификатом искусственной ёлки, ведь она вполне может быть токсичной. От неё может исходить постоянный запах пластика, что безусловно навредит здоровью. По этой причине необходимо потребовать у реализатора документы качества, а заодно убедитесь, что ёлка соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Материал ёлки так же имеет немаловажную роль, обычно её изготавливают из ПВХ, лески, мягкого пластика и оптоволокна. От этого зависит и стоимость. Самый дёшевый материал - это пленка ПВХ, она легко может потерять форму, поэтому потребует особого ухода при монтаже и демонтаже. Ёлка из лески будет стоить чуть дороже, она будет смотреться эффектно, у неё пушистые ветки. Из минусов - на натуральную ель она будет мало чем похожа. Самая дорогая искусственная красавица изготавливается из оптоволокна. Такую не нужно даже наряжать, она светится, часто идет в комплекте со своими игрушками и гирляндами. Да и на счёт пожарной безопасности можете не беспокоиться. Ей требуется минимальное напряжение - не более 12 Ватт. И наконец, перед покупкой обязательно необходимо внимательно рассмотреть ёлку. На ней не должны быть следы от клея, неровностей, иголки не должны осыпаться и она не должна пахнуть пластиком. Удачных покупок и счастливого Нового года! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.