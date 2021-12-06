В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +9..+11 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны - пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на севере и востоке усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман и гололёд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.