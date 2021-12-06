- Мы дополнительно получаем 40 тысяч доз «Гриппола+» (российская вакцина против гриппа - прим. автора). Призываем своих же коллег, чтобы они вакцинировались, ведь у них ежедневный контакт с заболевшими пациентами. Сейчас если дополнительно дают для города 40 тысяч доз «Гриппола+», мы хотим дальше наших сограждан провакцинировать, - сказала Мырзагали.

Препараты уже поступили, их распределяют по поликлиникам города. Об этом заявила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали.

Из бюджета страны закупили 2,5 миллионов доз российской вакцины «Гриппол+» для охвата 13% населения. При этом в Казахстане зарегистрированы ещё четыре вакцины против гриппа: французская «Ваксигрип Тетра», нидерландская «Инфлюфак» (трёх и четырёх валентная) и китайская от Sinovac Biotech.

Между вакцинацией против гриппа и коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать интервал две-четыре недели.

