Все завезённые ранее 130 тысяч доз освоены, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вакцинация подростков началась в Алматы Препараты уже поступили, их распределяют по поликлиникам города. Об этом заявила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали.
- Мы дополнительно получаем 40 тысяч доз «Гриппола+» (российская вакцина против гриппа - прим. автора). Призываем своих же коллег, чтобы они вакцинировались, ведь у них ежедневный контакт с заболевшими пациентами. Сейчас если дополнительно дают для города 40 тысяч доз «Гриппола+», мы хотим дальше наших сограждан провакцинировать, - сказала Мырзагали.

Из бюджета страны закупили 2,5 миллионов доз российской вакцины «Гриппол+» для охвата 13% населения. При этом в Казахстане зарегистрированы ещё четыре вакцины против гриппа: французская «Ваксигрип Тетра», нидерландская «Инфлюфак» (трёх и четырёх валентная) и китайская от Sinovac Biotech.

Между вакцинацией против гриппа и коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать интервал две-четыре недели.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.