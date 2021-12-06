Инфицирование новым штаммом выявили у двух пациентов, сообщает РИА Новости. Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в ЗКО Омикрон-штамм COVID-19 подтвердился у двух граждан России, которые прибыли из Южно-Африканской Республики.
- У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведённого ЦНИИ эпидемиологии, подтверждён штамм «омикрон», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Среди прилетевших из ЮАР COVID-19 заражены десять человек. Штаммы остальных восьми человек ещё устанавливают.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск заражения новым штаммом, который назвали «Омикрон». С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Вывозить оставшихся на курортах страны казахстанцев будут репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих и девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин.