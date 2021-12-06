В действиях воспитателей не усмотрели признаков уголовного правонарушения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Привязанных к поручням унитаза детей-инвалидов сняли на видео в Атырау Скриншот с видео В августе этого года в сети разлетелось шокирующие видео с привязанными к поручням унитаза детьми-инвалидами, которое сняли в Центре по оказанию специальных социальных услуг №3 в Атырау. На кадрах можно увидеть больных детей, сидящих на горшках, привязанных пелёнками к поручню унитаза для инвалидов. Тогда видео вызвало бурю негативных эмоций у казахстанцев. Депутаты даже заявили, что проведут специальную проверку, а полицейские начали досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". Подозреваемыми проходили две воспитательницы центра. Однако, как выяснилось, уголовное дело было закрыто. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в действиях воспитателей не найдено признаков уголовного правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.