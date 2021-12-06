Мама узнала его по носкам - родные погибшего под колёсами внедорожника подростка в Актобе
Жуткая трагедия пришла в семью актюбинки. Вечером третьего декабря её сына сбили в центре города на пешеходном переходе, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В тот день 15-летний Адлет Бакытов шёл к своей тете.
- Это очень добрый, умный и весёлый мальчик. Учился в десятом классе. В этот вечер он шёл ко мне, у нас собака и он за ней ухаживал. Всегда ходил по одной дороге и строго по пешеходному переходу. Очевидцы говорят, что гонялись две машины: одна белая, вторая - чёрная. До тротуара ему оставалось дойти всего пару шагов. Не дошёл. Его сбил автомобиль. Удар был такой силы, что кроссовок слетел с ноги. По носкам его потом узнала мама - очевидец сняла место аварии и выложила в социальные сети, - рассказала тётя погибшего мальчика.
По её словам, очевидцы утверждают, что автомобиль несся на высокой скорости. Адлет погиб на месте.
Родственники погибшего школьника говорят, что за рулём внедорожника находился сын депутата областного маслихата.
- Мама говорить пока не может, просто не в состоянии. Они потеряли единственного сына. Родные водителя приходили к нам и в день аварии, и в день похорон. Но мы не можем понять и простить самого водителя - когда моя племянница пришла на место аварии и начала его расспрашивать, он сказал ей, что нужно учить детей переходить дорогу правильно. Как так?! - вопрошает тетя мальчика. - Так получилось, что в день его рождения - девятого января этого года, у нас были поминки, хоронили родственника. Мама тогда пообещала ему, что на его 16-летие обязательно сделают двойной праздник...
Между тем в департамента полиции Актюбинской области сообщили, что третьего декабря в 21:05 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи (это в центре города, рядом с областным акиматом - прим. автора) на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги и допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте .
- Проводятся следственные действия по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшие смерть человека». Водитель водворен в изолятор временного содержания Актобе, - отметили в пресс-службе ведомства.
Тот факт, что водители двух машин устроили гонки, в департаменте полиции не подтвердили и не опровергли. Сообщили, что все проверяется, идёт следствие.
Фарида ЗАРИПФото и видео предоставлено родными Адлета Садыкова
