Сроки начала вакцинации желающих и стоимость прививки по-прежнему неизвестны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вакцинация подростков началась в Алматы В минувшие выходные управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. Данные собирают три поликлиники города. В ходе брифинга в РСК заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали сообщила, что составлять списки начали по распоряжению министерства здравоохранения Казахстана. К слову, направили его во все регионы страны. Однако сбор данных начали вести лишь в южной столице.
- В Алматы на данный момент изъявили желание 3 279 человек. Когда именно начнётся платная вакцинация препаратом Pfizer, пока неизвестно, - сказала Мырзагали.
Стоимость вакцинации в управлении также назвать пока не могут. Вероятно, что прививать желающих будут не только в трёх поликлиниках, где ведётся запись, но и в других медицинских организациях города. Предположительно, оплата будет производиться через кассу поликлиник. Также неясно, все ли 3 279 человек записались на вакцинацию или на ревакцинацию. Такого учёта в ведомстве не вели. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем.