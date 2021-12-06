Чиновники западноказахстанских управления и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей и пересели на такси. Цель пилотного проекта – экономия бюджетных средств, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Западно-Казахстанская область стала вторым регионом в Казахстане, где чиновники исполняют поручение президента об отказе от служебного автотранспорта. В 2018 году проект был реализован в Нур-Султане.
Такси для государственных служащих региона Jayiq comfort пока работает в пилотном режиме. Сопровождает проект социально-предпринимательская корпорация Aqjaiyq. Здесь отметили, что в год 24 управления потратят порядка 15 миллионов тенге на услуги такси.
- Сейчас 24 областных управления аппарата акима Уральска пользуются услугами такси. Госучреждения передали 30 автомобилей. Все они в хорошем состоянии. Сотрудники с утра ездят на работу, на обед, вечером возвращаются с работы. После 18:30 без служебной необходимости такси на линию не выезжают, - рассказал заместитель председателя правления АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркен.
Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Тимур Шиняизов говорит, что он совершает порядка семи поездок в день.
- Раньше я пользовался служебным автотранспортом. Сейчас езжу на такси. Водители приезжают в специально оговоренное время. Всё очень удобно, - отметил он.
В планах инвестора – сделать такси доступным не только для государственных служащих, но и горожан.
- Мы уже создали мобильное приложение, которое позволит пользоваться услугами такси физическим лицам. Некоторые госслужащие выезжают на работу в семь утра, другие – чуть позже. Бывает, что задерживаются на работе допоздна. Исходя из этого водители строят свой график, - отметил управляющий директор службы такси Рустам Султанов.
Отметим, что идею о создании такси комфорт-класса для госслужащих предложил аким ЗКО Гали Искалиев. Он отметил, что при областном акимате имеется автопарк на 47 автомобилей, на каждый из которых ежемесячно расходуется порядка 200 тысяч тенге. В эту сумму входят топливо, запчасти и зарплата водителям.
В 2020 году в Казахстане ввели трёхлетний мораторий на покупку автомобилей и мебели для государственных органов и национальных компаний. Министерство финансов намерено оптимизировать бюджетные расходы. Предварительная экономия составит более 500 миллиардов тенге.
Руслан АЛИМОВ
