Самолёт вернулся обратно: информацию о неочищенной полосе прокомментировали в аэропорту Уральска
В воздушной гавани заявили, что полоса была почищена, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пост-жалоба был опубликован сегодня, шестого декабря, в Instagram-паблике zhaloba_uralsk. В публикации говорится, что самолёт, летевший из Актау в Уральск, не смог приземлиться вовремя из-за неочищенной взлётной полосы.
Информацию активно стали комментировать подписчики паблика.
- Так никто не думал, что зима придёт в декабре. Поэтому стало неожиданностью, - написал пользователь по ником yuriyyuegorov.
- Дворник заболел, что вы хотите. А он один на весь этот сарай, - прокомментировал пост halk_pajero.
Журналистам "МГ" в справочной аэропорта подтвердили, что самолёт не смог приземлиться в 09:35 из-за того, что не было сцепления. Борт прилетел второй раз в Уральск в 12:32.
Директор аэропорта "Орал" Азамат Тураш отметил, что самолёт действительно не приземлился вовремя и вернулся обратно в Актау. Но потом снова прилетел в Уральск.
- Причина в том, что вчера был снег. Ночью было замерзание и образовался небольшой лёд. Взлётная полоса была почищена полностью и готова к принятию воздушного судна. Однако командир судна принял такое решение, что не будет приземляться. Мы отношения выяснили с авиакомпанией FlyArystan, там было неправильное принятие решения командиром судна. Сейчас уже самолёт приземлился во второй раз, его приняли, - рассказал Азамат Тураш.
Представители авиакомпании FlyArystan попросили обратиться с официальным запросом.
