- Подозреваемый путём шантажа и угрозы применения насилия в течение года принуждал потерпевшую к занятию проституцией в одной из городских саун и сводил её с клиентами, - информировал Нурмагамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно в ходе брифинга МВД. Заместитель начальника департамента криминальной полиции министерства Канат Нурмагамбетов рассказал, что 58-летний мужчина путём обмана при трудоустройстве вовлёк в занятие проституцией 30-летнюю жительницу Уральска.В отношении мужчины возбудили уголовное дело за вовлечение в занятие проституцией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.