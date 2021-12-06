– Эти деньги были потрачены на содержание футбольного центра, где бесплатно занимаются более 800 детей, на заработные платы 29 тренеров этого центра, на их командировки, выезды детей на соревнования, на содержание филиалов футбольного центра, основной команды, команды дубля. Кроме этого, есть ещё административные и хозяйственные расходы. Заработная плата спортивного директора составляет 250-300 тысяч тенге, моя зарплата - 287 тысяч тенге на руки. Бюджет на следующий год будет утверждён после очередной сессии маслихата, - рассказал Шайхы.

– Доверительный управляющий - это не собственник, он лишь занимается распределением выделенных средств, а также привлечением инвесторов и спонсоров. Есть компании, которые финансово помогают нашему клубу, но при этом предпочитают не афишировать себя. Основная команда "Акжайык" показала хорошие результаты в этом сезоне, заняв девятое место в премьер-лиге. В состав команды входят четыре легионера из Украины и один игрок из Мозамбика, главный тренер также из Украины - Владимир Мазяр. Остальные игроки из числа местных ребят, - отметил Азамат Шайхы.

– Некоторые наши местные игроки получают больше приезжих. Афишировать цифры я не могу, - заявил он.

– На трёх существующих стадионах можно проводить чемпионаты и игры. На стадионе "Динамо" мы постелили искусственный газон, который отвечает стандартам, а вот газон на стадионе имени П.Атояна не соответствует международным стандартам и нуждается в ремонте. Было бы хорошо, если бы нам построили современный стадион, который будет отвечать всем европейским стандартам, - сказал Азамат Шайхы.

