Цена на откачку септика в городе повысилась вдвое. Если раньше услуга стоила четыре тысячи тенге, то сейчас восемь тысяч тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, шестого декабря, у сливной станции по улице Исатай батыра собрались около полусотни водителей ассенизаторских машин. Они заявили, что вынуждены пойти на такие меры, так как сливной пункт по Исатай батыра не работает уже третий месяц, а погодные условия не позволяют ездить в Зачаганск. С наступлением холодов в машинах замерзают краны, и чтобы слить нечистоты, приходится приложить немало усилий.
Водители требуют открытия сливной станции.
- Люди страдают. Нам звонят, просят откачать септик, но это очень дорого. Весь город ждёт пока откроют эту сливную станцию, иначе мы цены так и будем держать. Нас тоже поймите, нам не выгодно, к примеру с посёлка Желаево или села Трекино район Байтерек ехать в Зачаганск. Именно с Трекино мы уже берём за один рейс 15 тысяч тенге. В среднем по городу цена на откачку составляет 7-8 тысяч тенге, - рассказал водитель ассенизаторской машины Мурат.
Собравшиеся утверждают, что их все время "футболят" и никто не отвечает, когда конкретно откроют станцию.
- Когда сливная станция открыта, мы берем по четыре тысячи тенге за рейс, а сейчас по восемь тысяч тенге. Чувствуете разницу? Мы теряем время и потом выстаиваем очередь. Люди отдают последние свои деньги на откачку септика. Сами посудите, цены на всё растут, и в том числе на ГСМ, - отметил водитель ассенизаторской машины Куангалий.
Стоит отметить, сливная станция была закрыта ещё 29 сентября. Водители говорят, что если они встанут, город поплывет.
Водитель Руслан Аманов заявил, что они намерены остановиться и не обслуживать город. Кроме того, водители заверили, что и с сегодняшнего дня работать не будут минимум пять дней пять. А потом ещё и приостановят работу на новогодние праздники.
- Сливную закрывали и не раз, знали что реконструкция, потом знали, что забилась система, а сейчас мы в неведении, ничего не знаем, - отметил водитель Борис Чудиловский. - Мы больше года простояли тут в очереди, и чтобы слить одну машину, уходило не менее часа.
На въезде на сливную станцию даже заварили ворота.
Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов объяснил сложившуюся ситуацию.
- К концу этой недели мы уже запустим сливную станцию. Владельцы ассенизаторских машин создают проблему, а всё дело в том, что им нужно сливаться в Зачаганске, а это расстояние. Ребята решили за счёт того, что станция (по Исатай батыру - прим.автора) остановлена, брать другую сумму за услуги с населения. Берут намного больше. Хотя разница в расстоянии 10-15 километров. И это не тот расход бензина или газа, чтобы так повысить цену. Расход на самом деле увеличивается на 500-600 тенге. Дело в том, что сливная насосная станция перекачивает нечистоты по другим сетям на КНС-2 и КНС-19, на них сейчас производятся работы по замене оборудования. В этом году финансировал нас город и деньги пришли немного позже. Пока пришло оборудование и комплектующие запчасти из Европы. Пока провели монтажные работы. Сейчас уже пусконаладка началась. Запустим, проверим и всё включим. Если этого сейчас не сделать, возможно весь город мог бы остаться без воды. Возможно были такие бы последствия, - сказал Ануар Аркенов.
Напомним,
водители ассенизаторских машин не в первый раз устраивают забастовку и повышают цену
на свои услуги. В основном они это делают, когда закрывается одна из сливных станций в городе.
Фото Медета МЕДРЕСОВА